Хакеры RaHDit опубликовали данные более тысячи украинских интернет-активистов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Хакерская группа RaHDit ("Злые русские хакеры") опубликовала данные более тысячи украинских хакеров, интернет-активистов и специалистов по соцсетям, которые ведут свою деятельность в российском сегменте интернета. Данные опубликованы на портале "Немезида".

В группировке отметили, что подготовили серию списков с данными "киберфашистов и их кукловодов". По данным "Немезиды", контролируют интернет-активистов силовики и военные.

"Начнем с того, что опубликуем свыше 1 000 активистов IT Army of Ukraine и Save UA. Первые – это хактивисты, ребятишки, которым "выдали кнопку", и они на нее жмут, занимаясь хулиганством, думая, что они хакеры", – говорится в сообщении.

При этом в Save UA входят маркетологи и специалисты SMM. В группировке считают, что они "пакостят" и "льют помои" в соцсетях.

Ранее хакеры RaHDit выложили в открытый доступ данные более чем 1,5 тысячи сотрудников службы внешней разведки Украины. В списке представлены данные представителей разведки, работающей под прикрытием посольств в более чем 20 странах.

В базу внесены государства, активно поддерживающие Киев в противостоянии с Москвой.



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