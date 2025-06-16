Собянин: более 2,5 млн человек посетили "Времена и эпохи" в Москве

Более 2,5 миллиона человек посетили фестиваль "Времена и эпохи" в столице в длинные выходные с 12 по 15 июня. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале. Мероприятие прошло в рамках городского проекта "Лето в Москве" и охватило все округа города.

Гости стали свидетелями 20 исторических реконструкций, включая гладиаторские бои в парке "Ростокинский акведук" и оборонительные позиции времен Великой Отечественной войны в Митине. В фестивале приняли участие реконструкторы из 12 стран. В общей сложности прошло более 1 100 часов мастер-классов и 253 часа сценических выступлений.

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