Названы регионы, где быстрее всего найти работу

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Согласно данным за третий квартал 2018 года, безработные в возрасте от 15 до 72 лет быстрее всего находят работу в Чукотском автономном округе – в среднем за 3,2 месяца, сообщили RT в Росстате.

Следом в рейтинге расположились Кировская область и Татарстан. В этих регионах на поиск работы в среднем уходит 4 и 4,3 месяца соответственно.

Далее следуют Севастополь (5 месяцев) и Москва (5,1). Дольше всего ищут работу в Карачаево-Черкесии (11,3 месяца) и Республике Тыва (9,6). В среднем по России на поиски работы уходит 6,9 месяца.

По данным Минтруда, в 2018 году уровень регистрируемой безработицы в РФ впервые оказался ниже 1%. В качестве безработных были зарегистрированы 1,4 миллиона граждан. Это на 10,4% меньше, чем годом ранее.

Исследование РИА Новости показало, что самый низкий в России уровень безработицы отмечен в Москве, Санкт-Петербурге и Ямало-Ненецком автономном округе. При этом самый высокий – на Северном Кавказе.

Россияне к критериям "работы мечты" относят, прежде всего, стабильность и высокий уровень зарплаты. Далее в рейтинге следует хороший коллектив.