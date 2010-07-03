Флебологический центр открыли в больнице имени Вересаева

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В больнице имени Вересаева открылся флебологический центр, оснащенный современным оборудованием, которое позволяет амбулаторно проводить диагностику и лечение, говорится на сайте столичного департамента здравоохранения.
Врачи центра специализируются на лечении варикозной болезни, хронической венозной недостаточности, лимфостаза нижних конечностей. Также в центре будут оказывать помощь пациентам с острым тромбозом глубоких и поверхностных вен нижних конечностей, трофическими язвами. В центре смогут получить консультации беременные женщины с варикозной болезнью и тромбозом вен.
"Специалисты нового подразделения в совершенстве владеют современными хирургическими методами лечения варикозной болезни нижних конечностей, такими как эндовенозная лазерная коагуляция, радиочастотная абляция, склеротерапия", – рассказал заведующий центром Михаил Багирян.
Флейболический центр находится по адресу: Лобненская улица, дом 10, корпус 16. Для обращения при себе нужно иметь полис ОМС и направление из городской поликлиники или женской консультации. Специалисты центра принимают каждый день с 08:30 до 16:00.
Ранее сообщалось, что на территории больницы имени Вересаева построят четырехэтажное отделение скорой помощи. С корпусом больницы здание свяжет подземный переход. Отделение будет принимать до 200 пациентов и ускорит срок прибытия к пострадавшим.
В отделении будут оказывать первую и скорую медицинскую помощь, а также проводить диагностику и лечение пациентов. В его состав войдут шесть операционных и экстренный операционный блок с новейшим оборудованием.
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