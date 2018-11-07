На Лобненской улице построят отделение скорой помощи

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Четырехэтажное отделение скорой помощи построят на территории больницы имени В.В. Вересаева. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

С корпусом больницы здание свяжет подземный переход. Документация по проекту уже согласована в Москомэкспертизе. Отделение будет принимать до 200 пациентов и ускорит срок прибытия к пострадавшим, отметил глава Москомэкспертизы Валерий Леонов

В отделении будут оказывать первую и скорую медицинскую помощь, а также проводить диагностику и лечение пациентов. В его состав войдут шесть операционных и экстренный операционный блок с новейшим оборудованием.

Ранее стало известно, что в столице начинает работу школа женского здоровья. Первое занятие пройдет 9 ноября. На лекциях врачи будут рассказывать о распространенных заболеваниях.