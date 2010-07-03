Темы дня

ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

14:09

Собянин: в Москве будут построены современные инфекционные больницы

мэр Москвы Сергей Собянин город медицина

14:09

Поделиться в социальных сетях:

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис

Власти Москвы приняли решение о строительстве новых современных инфекционных больниц в городе. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин, инспектируя ход работ по капитальному ремонту лечебного корпуса №1 детской инфекционной клинической больницы №6.

"В этой детской больнице видно, какие работы проводятся – достаточно масштабные. По сути дела, создаются новая среда, новые возможности. Но, к сожалению, не везде возможно отремонтировать, реконструировать, создать современные условия. Большинство корпусов морально и физически устарели. Там невозможно создать мельцеровские боксы, невозможно обеспечить новые современные требования для лечения инфекционных заболеваний", – сказал мэр.

Он отметил, что все попытки сделать из старых корпусов новые, к сожалению, не везде увенчались успехом, и поэтому столичные власти приняли решение о строительстве новых больниц общей площадью порядка 140 тысяч квадратных метров.

"Конечно, это тяжелая история и с точки зрения затрат, и с точки зрения времени и сил. Но тем не менее она стоит того", – добавил Собянин.

Он пояснил, что инфекционная помощь в столице выйдет на новый уровень в течение ближайших трех-четырех лет, и в результате город получит одну из самых современных в мире систем инфекционной помощи, включая самое современное оснащение уникальной аппаратурой корпусов.

Собянин отметил, что в связи с этим было принято решение полностью модернизировать инфекционную службу столицы. После ремонта в больнице № 6 появится новый лечебный корпус.

Как сообщается в материалах пресс-службы мэрии, будут построены новые корпуса инфекционной больницы №1; инфекционный корпус детской больницы святого Владимира; инфекционный корпус многопрофильной больницы в Коммунарке.

В них создадут боксированные палаты и мельцеровские боксы. Также в корпусах оборудуют лаборатории, операционные, оборудование для диагностики. Все это делается для того, чтобы инфекционные больные могли быстро получить необходимое лечение.

Детская инфекционная клиническая больница № 6 столичного департамента здравоохранения была построена в 1973 году. На сегодняшний день она имеет четыре лечебных корпуса.

Ранее сообщалось, что за девять лет в Москве построили и реконструировали свыше 100 медучреждений, включая больницы, поликлиники, станции скорой помощи и роддома. Кроме того, в ближайшие годы при крупнейших столичных клиниках планируют построить еще шесть комплексов для оказания экстренной медицинской помощи. Такие отделения появятся в городских клинических больницах имени Вересаева, Буянова и Филатова, а также в НИИ имени Склифосовского и клинических больницах имени Боткина и Жадкевича.

мэр Москвы Сергей Собянин город медицина

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика