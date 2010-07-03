Собянин: в Москве будут построены современные инфекционные больницы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис

Власти Москвы приняли решение о строительстве новых современных инфекционных больниц в городе. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин, инспектируя ход работ по капитальному ремонту лечебного корпуса №1 детской инфекционной клинической больницы №6.

"В этой детской больнице видно, какие работы проводятся – достаточно масштабные. По сути дела, создаются новая среда, новые возможности. Но, к сожалению, не везде возможно отремонтировать, реконструировать, создать современные условия. Большинство корпусов морально и физически устарели. Там невозможно создать мельцеровские боксы, невозможно обеспечить новые современные требования для лечения инфекционных заболеваний", – сказал мэр.

Он отметил, что все попытки сделать из старых корпусов новые, к сожалению, не везде увенчались успехом, и поэтому столичные власти приняли решение о строительстве новых больниц общей площадью порядка 140 тысяч квадратных метров.

"Конечно, это тяжелая история и с точки зрения затрат, и с точки зрения времени и сил. Но тем не менее она стоит того", – добавил Собянин.

Он пояснил, что инфекционная помощь в столице выйдет на новый уровень в течение ближайших трех-четырех лет, и в результате город получит одну из самых современных в мире систем инфекционной помощи, включая самое современное оснащение уникальной аппаратурой корпусов.

Собянин отметил, что в связи с этим было принято решение полностью модернизировать инфекционную службу столицы. После ремонта в больнице № 6 появится новый лечебный корпус.

Как сообщается в материалах пресс-службы мэрии, будут построены новые корпуса инфекционной больницы №1; инфекционный корпус детской больницы святого Владимира; инфекционный корпус многопрофильной больницы в Коммунарке.

В них создадут боксированные палаты и мельцеровские боксы. Также в корпусах оборудуют лаборатории, операционные, оборудование для диагностики. Все это делается для того, чтобы инфекционные больные могли быстро получить необходимое лечение.

Детская инфекционная клиническая больница № 6 столичного департамента здравоохранения была построена в 1973 году. На сегодняшний день она имеет четыре лечебных корпуса.

Ранее сообщалось, что за девять лет в Москве построили и реконструировали свыше 100 медучреждений, включая больницы, поликлиники, станции скорой помощи и роддома. Кроме того, в ближайшие годы при крупнейших столичных клиниках планируют построить еще шесть комплексов для оказания экстренной медицинской помощи. Такие отделения появятся в городских клинических больницах имени Вересаева, Буянова и Филатова, а также в НИИ имени Склифосовского и клинических больницах имени Боткина и Жадкевича.