Собянин: бесплатная пересадка с МЦД на метро востребована у 75% пользующихся "Тройкой"

15:33
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что возможностью бесплатной пересадки на метро в столице пользуются почти 75% пассажиров Московских центральных диаметров. Об этом он написал на личной странице в социальной сети.
"Почти 75% пассажиров МЦД, оплачивающих проезд картой "Тройка", пользуются возможностью бесплатной пересадки на мосметро. Можно уверенно сказать, что интеграция тарифной и платежной систем диаметров и подземки прошла успешно", – заявил градоначальник.
По словам мэра, наземное метро помогает москвичам экономить до 50% стоимости билетов. Для жителей Подмосковья этот показатель еще выше и составляет 75%.
Как заявил Собянин, особая система тарификации позволила пассажирам сэкономить более 850 миллионов рублей.
Заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что с начала 2020 года на Московской железной дороге отремонтировали 10 остановочных пунктов. Некоторые из них включены в состав первых двух маршрутов МЦД.
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