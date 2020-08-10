Первый поезд "Ласточка" в ливрее МЦД начал курсировать на диаметре "Курско-Рижский"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Первый поезд "Ласточка" в ливрее Московских центральных диаметров (МДЦ) начал курсировать на МЦД-2 "Курско-Рижский". Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта столицы.

"На МЦД-2 вышла первая в ливрее МЦД "Ласточка". Так что красивых и, главное, комфортных железнодорожных птиц становится все больше", – сообщили в пресс-службе.

В департаменте подчеркнули, что в ближайшее время на маршрут передадут еще один скоростной поезд. "Ласточки" оснащены видеокамерами, кондиционерами, зарядками для телефонов, бесплатным Wi-Fi, а также туалетами, приспособленными для маломобильных граждан. Скорость поездов может достигать 160 километров в час.

В середине июля скоростные "Ласточки" запустили между Москвой и Костромой. В пути следования есть остановки на станциях "Ярославль" и "Нерехта". В поезде три класса обслуживания, среди которых бизнес, эконом и базовый.