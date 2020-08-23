"Антиковидную" пропускную систему готовят к выпуску в России

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Интеллектуальные тепловизоры для контроля и пропуска людей готовят к выпуску в России, сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу холдинга "Швабе", который занимается разработкой.

Отмечается, что проект создан в рамках борьбы с коронавирусом. Систему назовут "Зоркий".

"Новинка включает тепловизор, рабочее место со специальным программным обеспечением и абсолютно черное тело для калибровки изображения. Также комплекс имеет возможность интеграции с системой контроля и управления доступом объекта и оснащен полноформатным экраном для визуализации поступающей информации", – рассказали в "Швабе".

Разработчики уверяют, что устройство позволит повысить безопасность. В частности, в организациях, где наблюдается большое количество людей. Это возможно благодаря высокой дальности действия.

"При условии, что сотрудники занесены в специальную базу, еще до прикладывания пропуска человека к считывателю комплекс будет принимать решения, запускать и выпускать человека или нет, идентифицировать его личность по таким параметрам, например, как пол, распознавать, скрыто ли его лицо за защитной маской, записывать видео и не только", – поделились в организации.

Ранее стало известно, что более 40 процентов россиян готовы привиться от коронавируса. Речь идет о препарате "Спутник V".