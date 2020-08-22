Более 40% россиян готовы сделать прививку от коронавируса – ВЦИОМ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Порядка 40 процентов жителей России готовы сделать прививку от коронавируса. Речь идет о препарате "Спутник V", сообщает ТАСС. Данные привел глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров на форуме "Территория смыслов".

При этом по словам главы ВЦИОМ, 52 процента респондентов не желают прививаться.

"Интересный кейс для осмысления, в каком состоянии наше общество сегодня находится. С одной стороны, мы все боимся и хотим, конечно же, этот страх снять. Хотим получить гарантию не заразиться. Как? Для этого, конечно, надо вакцинироваться. Тем не менее большинство вакцинироваться не планируют. Почему? Боятся, не верят, опасаются", – рассказал Федоров.

Он добавил, что в опросе принимали участие 1,6 тысяч россиян в возрасте от 18 лет.

Вакцина под названием "Спутник V" была зарегистрирована Минздравом РФ. Ее разработали в НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Ее производство стартовало 15 августа.

Массовая вакцинация начнется со следующей недели, но пока только для медработников. Она будет проходить совместно с пострегистрационными исследованиями препарата.