В Депздраве заявили, что вакцинация от COVID-19 не повредит исследованию "Спутника V"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Департамент здравоохранения столицы заявил, что вакцинация против коронавируса не повредит клиническому исследованию вакцины "Спутник V". Об этом говорится на официальном сайте ведомства.
"В настоящий момент добровольцы – участники исследования не могут вакцинироваться в рамках гражданского оборота. По каждому добровольцу ведется персонифицированный учет, и система не позволит ему сделать прививку", – заявили в пресс-службе ведомства.
В том случае если человеку введут лишь один компонент вакцины против коронавирусной инфекции в рамках исследования и он откажется от участия в нем, то доброволец не сможет вакцинироваться в ходе гражданского оборота.
"Согласно правилам, ни сам доброволец, ни медицинский работник не знают, что он получил при вакцинации – плацебо или препарат", – обратили внимание в департаменте.
Уточняется, что после завершения клинического исследования и публикации результатов участники, которым вводили плацебо, получат возможность пройти вакцинацию в первоочередном порядке. Сейчас принять участие в вакцинации от коронавируса в приоритетном порядке могут москвичи из основных групп риска.
Министерство здравоохранения РФ выпустило "Спутник V" в гражданский оборот 8 сентября. Отечественная разработка стала первой в мире.
Столичные власти планируют открыть к началу следующего года 170 пунктов вакцинации против коронавирусной инфекции. Правом на вакцинацию обладают не только врачи и педагоги, но и младший медперсонал, те, кто занимается клинингом, администраторы и другие работники учреждений.
Запись на вакцинацию в столице уже открылась. Основные группы риска расширили в соответствии с временными методическими рекомендациями Минздрава.
Москвичам рассказали, как проходит вакцинация от COVID-19
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