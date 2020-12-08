Вакцину от COVID-19 в виде йогурта успешно испытали на животных

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Вакцину от COVID-19 в виде кисломолочного продукта испытали на животных. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя отдела молекулярной микробиологии Института экспериментальной медицины (ИЭМ) Александра Суворова.

По его словам, в результате было установлено образование антител на слизистых и в крови животных. Суворов уточнил, что иммунный ответ оказался очень хорошим.

Ранее о проведении доклинических исследований вакцины от коронавируса, которую можно будет вводить в организм в виде йогурта, сообщил вице-президент Российской академии наук Владимир Чехонин.

Разрабатывают ее на площадке Института экспериментальной медицины в Санкт-Петербурге. Называют вакцину мукозальной за счет того, что прием вакцины проводится через рот и максимальный иммунный ответ происходит на слизистых.

Столичные власти планируют открыть к началу следующего года 170 пунктов вакцинации против коронавирусной инфекции. Правом на вакцинацию обладают не только врачи и педагоги, а также младший медперсонал, кто занимается клинингом, администраторы и все другие работники.

Запись на вакцинацию в столице уже открылась. Основные группы риска расширили в соответствии с временными методическими рекомендациями Минздрава.

Сейчас запись открыта на две недели вперед. Прививки можно будет сделать в любой день недели с 08:00 до 20:00. При прохождении вакцинации с собой надо иметь паспорт, полис ОМС и любой документ, подтверждающий занятость в соответствующей отрасли или организации. Город оставляет за собой право проверить достоверность предоставленных сведений.

Вакцинация будет проводиться двукратно, так как "Спутник V" состоит из двух компонентов. Сначала людям введут первый компонент вакцины, а через 21 день – второй.

