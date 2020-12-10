Гинцбург рассказал об особенностях вакцинации аллергиков от COVID-19

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Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал об особенностях вакцинации от COVID-19 для аллергиков. По его словам, им можно давать "Спутник V", но только не на обостренной стадии заболевания.

"Людям с аллергическими осложнениями нужно давать препарат, когда их аллергическое заболевание не в обостренной стадии", – сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

Специалист также посоветовал аллергикам проверить перед вакцинацией С-реактивный белок и уровень иммуноглобулинов класса Е в крови. Если данные показатели в норме, то вакцинировать можно, добавил Гинцбург.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что вакцинацию от коронавируса останавливать во время новогодних праздников не стоит. Рекомендации связаны с тем, что вакцина является двухэтапной.