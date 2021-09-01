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Спорт

17:37

Фестиваль экстремальных видов спорта "Прорыв" пройдет в "Лужниках"

город спорт

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Фестиваль "Прорыв" состоится 4 сентября в "Лужниках" в 19:00. В этом году он пройдет в формате Open Air.

Посетители смогут погрузиться в мир драйва: гости увидят BMX-фристайл, самокаты, FMX, дрифт, фристайл на снегоходах и множество сложнейших трюков на новой, не имеющей аналогов трассе.

Участниками события станут более 50 зарубежных и отечественных звезд экстремального спорта, среди которых обладатели медалей и участники одних из самых престижных соревнований экшн-спорта X Games, мировые райдеры команды Monster Energy: Джош Шихан (Австралия), каскадер Терри Грант (Великобритания).

Швейцарцы Андерс Эрикссон и Расмус Йоханссон покажут фристайл на снегоходе со сложными прыжками. Выступят и российские атлеты – Алексей Колесников и команда FMX-13, братья Ярыгины и команда Ferz, участники Олимпийских игр в BMX-фристайле и ведущие спортсмены.

В этом году в рамках "Прорыва" пройдет чемпионат мира по воркауту, где будут соревноваться спортсмены из более чем 43 государств. Кроме того, впервые этот фестиваль организует старты по прыжкам в высоту на мотоцикле.

Гостям также продемонстрируют дрифт с препятствиями, мотокросс, паркур и полеты в воздухе на флайборде.

Ранее в столице стартовал фестиваль "Спасская башня". Мероприятие продлится до 5 сентября и пройдет в формате COVID-free: посетить "Спасскую башню" смогут только обладатели QR-кода с информацией о вакцинации, пройденном ПЦР-тестировании, тесте на антитела или перенесенной болезни.

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