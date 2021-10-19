Песков заявил, что коронавирусные ограничения не повлияют на работу Путина

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Никакие коронавирусные ограничения не влияют на работу Владимира Путина. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

Он подчеркнул, что многие службы уже приспособились к условиям пандемии.

При этом Песков заявил, что в администрации президента пока не знают о принятых столичными властями мерах для сдерживания распространения коронавируса. Представитель Кремля уточнил, что в момент появления этих данных он находился на церемонии вручения премии Русского географического общества.

Ранее Песков заявил, что Путин пройдет ревакцинацию от COVID-19, но все будет зависеть от совета специалистов. Президент говорил, что у него очень высокий уровень титров.

