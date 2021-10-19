Онищенко призвал не создавать "инфотеррористические атаки" о новых волнах COVID-19

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Академик РАН Геннадий Онищенко заявил о необходимости прекратить создавать информационные террористические атаки о развитии коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.

Он отметил, что новоявленные иммунологи и эпидемиологи заявляют о волнах коронавируса и подъеме заболеваемости, тем самым они кошмарят народ.

"Я не знаю, какую они цель преследуют. Столько развелось специалистов в этой области. Всякую ахинею несут, не отвечая ни за что", – подчеркнул Онищенко.

Он призвал вакцинироваться от коронавируса и соблюдать меры профилактики.

"Когда появилась вакцина, они [власти Китая. – Прим.ред.] 1 миллиард 100 миллионов человек привили. Детей прививают от коронавируса. Мы пока ну эту тему размышляем. Надо детей прививать – будем прививать. Но давайте мы хотя бы разберемся со старшим поколением, с 18 до 60 и старше людей мы привьем. Вам пример – огромная страна с высочайшей плотностью. С точки зрения распространения коронавируса – самая неблагоприятная страна", – подчеркнул Онищенко.

Ранее в Москве усилили контроль за соблюдением противоэпидемических мер на предприятиях. С 11 по 17 октября проверки прошли в 362 организациях.

