Онищенко призвал не создавать "инфотеррористические атаки" о новых волнах COVID-19

Фото: Москва 24/Александр Авилов
Академик РАН Геннадий Онищенко заявил о необходимости прекратить создавать информационные террористические атаки о развитии коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.
Он отметил, что новоявленные иммунологи и эпидемиологи заявляют о волнах коронавируса и подъеме заболеваемости, тем самым они кошмарят народ.
"Я не знаю, какую они цель преследуют. Столько развелось специалистов в этой области. Всякую ахинею несут, не отвечая ни за что", – подчеркнул Онищенко.
Он призвал вакцинироваться от коронавируса и соблюдать меры профилактики.
"Когда появилась вакцина, они [власти Китая. – Прим.ред.] 1 миллиард 100 миллионов человек привили. Детей прививают от коронавируса. Мы пока ну эту тему размышляем. Надо детей прививать – будем прививать. Но давайте мы хотя бы разберемся со старшим поколением, с 18 до 60 и старше людей мы привьем. Вам пример – огромная страна с высочайшей плотностью. С точки зрения распространения коронавируса – самая неблагоприятная страна", – подчеркнул Онищенко.
Ранее в Москве усилили контроль за соблюдением противоэпидемических мер на предприятиях. С 11 по 17 октября проверки прошли в 362 организациях.
В Орловской области закончились места для больных коронавирусом
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: