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Москва 24

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Общество

16:33

Онищенко призвал не создавать "инфотеррористические атаки" о новых волнах COVID-19

общество

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Академик РАН Геннадий Онищенко заявил о необходимости прекратить создавать информационные террористические атаки о развитии коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.

Он отметил, что новоявленные иммунологи и эпидемиологи заявляют о волнах коронавируса и подъеме заболеваемости, тем самым они кошмарят народ.

"Я не знаю, какую они цель преследуют. Столько развелось специалистов в этой области. Всякую ахинею несут, не отвечая ни за что", – подчеркнул Онищенко.

Он призвал вакцинироваться от коронавируса и соблюдать меры профилактики.

"Когда появилась вакцина, они [власти Китая. – Прим.ред.] 1 миллиард 100 миллионов человек привили. Детей прививают от коронавируса. Мы пока ну эту тему размышляем. Надо детей прививать – будем прививать. Но давайте мы хотя бы разберемся со старшим поколением, с 18 до 60 и старше людей мы привьем. Вам пример – огромная страна с высочайшей плотностью. С точки зрения распространения коронавируса – самая неблагоприятная страна", – подчеркнул Онищенко.

Ранее в Москве усилили контроль за соблюдением противоэпидемических мер на предприятиях. С 11 по 17 октября проверки прошли в 362 организациях.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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