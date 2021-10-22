В Пермском крае нерабочие дни продлятся с 25 октября по 7 ноября

Фото: ТАСС/Анна Майорова
В Пермском крае нерабочие дни вводятся с 25 октября по 7 ноября включительно, сообщает РИА Новости со ссылкой на замглавы администрации губернатора региона Марию Геворгян.
Уточняется, что нерабочие дни с 25 по 29 октября вводятся на основе указа губернатора региона Дмитрия Махонина, а с 30 октября по 7 ноября включительно – на основании указа Владимира Путина.
При этом с 25 октября в Пермском крае пускать на культурные и спортивные мероприятия, в заведения общественного питания, торговые и бизнес-центры можно будет только по QR-коду.
Накануне сообщалось, что в Самарской области введут дополнительные нерабочие дни, кроме установленных указом президента России.
В Нижегородской области нерабочие дни продлятся с 25 октября по 7 ноября в связи с эпидемиологической ситуацией.
В Москве нерабочие дни вводятся с 28 октября по 7 ноября. В этот период в городе продолжат работать аптеки и продуктовые магазины. Также горожане смогут получить плановую медицинскую помощь в полном объеме.
Ранее Владимир Путин подписал указ о введении нерабочих дней в РФ с 30 октября по 7 ноября. Эти дни объявляются нерабочими на территории всей страны с сохранением заработной платы.
После введения нерабочих дней вырос спрос на вакцинацию от COVID-19
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