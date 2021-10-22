В Нижегородской области вводят нерабочие дни с 25 октября по 7 ноября

Фото: ТАСС/Максим Стулов

В Нижегородской области нерабочие дни продлятся с 25 октября по 7 ноября в связи с эпидемиологической ситуацией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

"Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес изменения в указ о введении режима повышенной готовности. Соответствующие решения были приняты по итогам заседания регионального Координационного штаба по борьбе с распространением COVID-19", – говорится в сообщении.

Как уточняется, решение приняли исходя из ситуации в региональной системе здравоохранения. Так, в настоящее время в регионе развернуто свыше 9,1 тысячи коек для лечения больных с COVID-19.

"Сокращается процент свободного коечного фонда", – приводит пресс-служба слова Никитина.

Он добавил, что нагрузка на систему здравоохранения вызвана недостаточным уровнем вакцинации населения.

При этом с 25 октября по 7 ноября включительно будут работать организации, среди которых – непрерывно действующие, медицинские и аптечные организации, учреждения соцобслуживания, органы государственной власти. При этом музеи и спортзалы можно будет посетить только по QR-кодам или "Мультипассам".

Накануне сообщалось, что в Самарской области введут дополнительные нерабочие дни, кроме установленных указом президента России. Подготовить данное постановление, в том числе на основе предложений от общественных организаций, региональному правительству поручил губернатор Дмитрий Азаров. Сроки действия дополнительных нерабочих дней будут определены до конца этой недели.

Ранее Владимир Путин подписал указ о введении нерабочих дней в РФ с 30 октября по 7 ноября. Указанные дни объявляются нерабочими на территории всей страны с сохранением заработной платы.

При этом регионы со сложной эпидемиологической ситуацией могут ввести нерабочие дни начиная с 23 октября.

