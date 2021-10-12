QR-коды для посещения культурно-развлекательных мероприятий ввели в 26 регионах России

26 регионов РФ ввели QR-коды для посещения развлекательных и культурных мероприятий, сообщает Роспотребнадзор.

Карелия с 15 октября вводит коды для посещения общественных мест, с 22 октября – Марий-Эл, с 25 октября они появятся и в Новосибирской области.

Архангельская, Калининградская, Липецкая и Белгородская области будут использовать коды для фуд-кортов, кафе и ресторанов. Также в списке Благовещенск.

Пермский край, Курская, Самарская и Волгоградская области требуют QR-код у тех, кто хочет посетить массовые мероприятия или общественные места. В Псковской и Воронежской областях без кодов не заселят в отели и санатории. В Кабардино-Балкарии QR-код понадобится для того, чтобы навестить близких в больницах. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.