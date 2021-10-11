В Гидрометцентре предупредили о резком потеплении в ряде регионов РФ

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Резкое потепление прогнозируется в ряде российских регионов к середине недели. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в интервью ТАСС.
В частности, тепло придет в Центральное Черноземье. Как уточнил синоптик, потепление ожидается в Липецкой, Воронежской, Курской, Белгородской и Тамбовской областях.
"Там к середине недели температура повысится до 15–18 градусов, даже до 20 градусов", – сказал Вильфанд.
Кроме того, заметное потепление прогнозируется на Урале. По словам метеоролога, оно будет связано с уходом антициклона на восток.
В частности, температурный фон повысится до 11–16 градусов в Свердловской, Челябинской и Курганской областях.
"Просто очень резкое изменение температуры сразу градусов на 6–7", – подытожил эксперт.
Ранее метеоролог Александр Шувалов заявил, что в октябре в Москве не ожидается заморозков. По его прогнозу, заморозки в столице закончатся вместе с солнечной и безоблачной погодой.
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
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