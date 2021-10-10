Метеоролог заявил, что в октябре в Москве не ожидается заморозков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В ближайший месяц в Москве будет облачная погода без ночных заморозков, заявил руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов в интервью "Газете.ру".

По его словам, в столице заморозки заканчиваются вместе с солнечной и безоблачной погодой.

"Со среды начнутся изменения погоды, и наибольшие изменения в эту погоду принесет циклон, который сейчас только зарождается над Балканами. К четвергу он накроет столичный регион, и начнутся дожди, которых мы не видели уже две недели. В пятницу они продолжатся, затем циклон уйдет на север, и будут лишь небольшие дожди", – подчеркнул Шувалов.

Метеоролог рассказал, что москвичей ждет облачная погода и понижение дневной температуры.

"По всей видимости, за счет того, что на Скандинавию садится циклон и по его юго-восточной периферии идут юго-западные потоки, в ночное время никаких заморозков во вторую десятидневку не будет", – отметил Шувалов.

Кроме того, эксперт подчеркнул, что до 21 октября не стоит ждать первого снега.

Ранее синоптик рассказал, когда в Москву придут дожди. Ведущий сотрудник центра погода "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что за двое суток может пролиться до 20 миллиметров осадков, или около трети месячного объема.

