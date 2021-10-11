Жителей центральных регионов РФ предупредили о приходе похолодания и дождей

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Похолодание и дожди ожидаются в центральных регионах России со среды, 13 октября. Такие данные приводит научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в интервью ТАСС.

По словам специалиста, после полудня среды погода будет облачной без прояснений.

"Условий для сильных дождей нет, но погода будет мрачноватой и тускловатой", – заявил синоптик.

Как пояснил эксперт, при таких условиях солнечная энергия будет поглощаться и отражаться плотным слоем облаков. При этом среднесуточная температура понизится по сравнению с началом недели.

"Дневная температура будет 7–11 градусов", – сказал Вильфанд.

В то же время ночью ожидается высокая температура, близкая по своим значениям к дневной. Это обусловлено отсутствием охлаждения подстилающей поверхности.

"Ночная температура будет в диапазоне 4–7 градусов", – подытожил метеоролог.

Ранее Вильфанд предупредил о резком потеплении в ряде регионов РФ. Он утверждал, что в Липецкой, Воронежской, Курской, Белгородской и Тамбовской областях температура повысится до 18–20 градусов тепла.