Жителей центральных регионов РФ предупредили о приходе похолодания и дождей

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Похолодание и дожди ожидаются в центральных регионах России со среды, 13 октября. Такие данные приводит научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в интервью ТАСС.
По словам специалиста, после полудня среды погода будет облачной без прояснений.
"Условий для сильных дождей нет, но погода будет мрачноватой и тускловатой", – заявил синоптик.
Как пояснил эксперт, при таких условиях солнечная энергия будет поглощаться и отражаться плотным слоем облаков. При этом среднесуточная температура понизится по сравнению с началом недели.
"Дневная температура будет 7–11 градусов", – сказал Вильфанд.
В то же время ночью ожидается высокая температура, близкая по своим значениям к дневной. Это обусловлено отсутствием охлаждения подстилающей поверхности.
"Ночная температура будет в диапазоне 4–7 градусов", – подытожил метеоролог.
Ранее Вильфанд предупредил о резком потеплении в ряде регионов РФ. Он утверждал, что в Липецкой, Воронежской, Курской, Белгородской и Тамбовской областях температура повысится до 18–20 градусов тепла.
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