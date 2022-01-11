Мишустин сообщил об ухудшении эпидситуации из-за штамма коронавируса "Омикрон"

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Эпидемиологическая ситуация в мире ухудшается на фоне распространения нового штамма коронавируса "Омикрон". Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе заседания президиума Координационного совета по борьбе COVID-19.

"Мы видим, что в мире ситуация стремительно ухудшается, в том числе в некоторых странах Америки, Азии, Европы", – сказал глава кабмина.

Мишустин отметил, что основная причина роста заболеваемости кроется в распространении нового штамма коронавируса "Омикрон". В связи с этим Россия должна быть готова к любому варианту развития событий, подчеркнул он.

Мэр Москвы Сергей Собянин между тем сообщил, что рост заболеваемости COVID-19 ожидается в столице в течение 7–10 дней. По словам градоначальника, это может оказаться для Москвы наиболее тяжелой волной коронавируса с начала пандемии.

