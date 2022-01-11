"Омикрон" выявили у женщины и 6-месячного ребенка в Ростове-на-Дону

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Штамм коронавируса "Омикрон" выявили у женщины и шестимесячного ребенка из Ростова-на-Дону, сообщает РИА Новости.
Глава Роспотребнадзора по Ростовской области Евгений Ковалев при этом отметил, что в последнее время ни заболевшие, ни члены их семьи не выезжали за границу и не контактировали с вернувшимися из-за рубежа. Следовательно, новый штамм уже имеет местное распространение со всеми вытекающими рисками.
В середине декабря 2021 года власти сообщили, что "Омикрон" подтвердился у 22-летнего студента, прибывшего в Ростов из Конго. Ковалев рассказал, что распространение этого очага за пределы общежития университета удалось предупредить.
Ранее вирусолог Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил о возможном начале пятой волны коронавируса в России в конце января – начале февраля. По его словам, на этот раз количество зараженных может превысить прошлые максимумы.
В свою очередь, замглавы Центра имени Гамалеи Денис Логунов заявил, что в РФ в конце января – начале февраля ожидается подъем заболеваемости "Омикрон"-штаммом коронавируса. Эксперт напомнил, что в России данная мутация уже обнаружена, и, по словам Логунова, штамм распространяется быстро. При этом количество госпитализаций снизилось.
"Омикрон" намного заразнее, чем другие штаммы коронавируса – эксперты
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