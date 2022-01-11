Мурашко назвал число пациентов с COVID-19, находящихся в больницах РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
В больницах в России находятся 114 тысяч пациентов с COVID-19. Об этом сообщил глава российского Минздрава Михаил Мурашко на заседании Координационного совета по борьбе с коронавирусом при правительстве РФ.
"Сегодня у нас на госпитализации находится 114 тысяч пациентов, 16 тысяч пациентов находятся в тяжелом состоянии", – заявил Мурашко.
Также, по словам главы Минздрава РФ, около 3,8 тысячи пациентов на данный момент находятся на искусственной вентиляции легких.
Министр уточнил, что на сегодняшний день в России в резерве находятся порядка 30% больничных коек для пациентов с коронавирусом.
За последние сутки в России подтвердили 17 525 новых случаев коронавируса. В 2 280 (13%) из них болезнь проходила без клинических проявлений. С начала пандемии в РФ зарегистрировано 10 684 204 случая COVID-19.
Накануне также стало известно, что в России выявлено 305 случаев заражения штаммом коронавируса "Омикрон". Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Мишустин сообщил об ухудшении эпидситуации из-за штамма коронавируса "Омикрон"
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