В России выявили 17 525 новых случаев коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

За последние сутки в России подтвердили 17 525 новых случаев коронавируса. В 2 280 (13%) из них болезнь проходила без клинических проявлений, сообщает Оперштаб.

На Москву пришлось 4 635 случаев коронавируса, на Санкт-Петербург – 1 512, на Московскую область – 855, на Свердловскую область – 368, на Ростовскую область – 358, на Пермский и Краснодарский край – по 299, на Иркутскую область – 288, на Алтайский край – 279, на Кемеровскую область – 250, на Челябинскую область – 249, на Ставропольский край – 240 и на Приморский край – 237.

С начала пандемии в России зарегистрировано 10 684 204 случая коронавирусной инфекции. Наименьший темп прироста зафиксирован в Ненецком автономном округе, Калмыкии, Тыве и Крыму.

За последние сутки в РФ от последствий COVID-19 умерли 783 человека, за весь период пандемии скончались 317 687 человек. За минувшие 24 часа выздоровели 25 216 человек, за все время – 9 732 018.

Ранее ученые из Института сердца в США выявили опасное свойство антител, возникающих у переболевших коронавирусом людей. Выяснилось, что они способны по ошибке атаковать здоровые клетки органов и тканей организма.

