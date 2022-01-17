Вирусолог сравнил свой прогноз по пику заболеваемости "Омикроном" в РФ с данными IHME

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Вирусолог Петр Чумаков оценил прогноз ученых из Института показателей и оценки здоровья медицинской школы Вашингтонского университета (IHME), которые заявили, что пик эпидемии штамма "Омикрон" в России придется на конец января – начало февраля, передает Life.ru.

Российский эксперт считает, что пик наступит позже.

"Ведь пик – это самая верхушка, когда дальше уже идет снижение. Я думаю, что числа 10–15 февраля. А потом уже будут некоторые снижения. Я не думаю, что буквально через неделю-две будет пик", – сказал он.

По мнению специалиста, только через пару недель начнется серьезный подъем. Вирусолог отметил, что к этим числам не удастся быстро увеличить показатели коллективного иммунитета. В то же время он посоветовал россиянам срочно вакцинироваться и ревакцинироваться, поскольку это обезопасит от тяжелых случаев.

Также Чумаков призвал поменьше бывать в людных местах, носить маски и вернуться к мерам предосторожности, которые были введены в начале пандемии.

В то же время эпидемиолог Роспотребнадзора Александр Горелов сообщил, что рост заболеваемости коронавирусом обычно длится минимум 30–45 дней, поэтому надеяться на быстрое завершение подъема не нужно.

Ранее официальный представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович сообщила о наличии доказательств того, что разновидность коронавируса "Омикрон" менее серьезна, чем другие штаммы. В то же время в организации призвали не считать "Омикрон" незначительной инфекцией.

До этого в Роспотребнадзоре призвали не считать "Омикрон" легким заболеванием. Как подчеркнула эпидемиолог Наталья Пшеничная, совокупные показатели смертности от нового штамма за рубежом высокие.