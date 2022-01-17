Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

12:57

Вирусолог сравнил свой прогноз по пику заболеваемости "Омикроном" в РФ с данными IHME

общество

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

Вирусолог Петр Чумаков оценил прогноз ученых из Института показателей и оценки здоровья медицинской школы Вашингтонского университета (IHME), которые заявили, что пик эпидемии штамма "Омикрон" в России придется на конец января – начало февраля, передает Life.ru.

Российский эксперт считает, что пик наступит позже.

"Ведь пик – это самая верхушка, когда дальше уже идет снижение. Я думаю, что числа 10–15 февраля. А потом уже будут некоторые снижения. Я не думаю, что буквально через неделю-две будет пик", – сказал он.

По мнению специалиста, только через пару недель начнется серьезный подъем. Вирусолог отметил, что к этим числам не удастся быстро увеличить показатели коллективного иммунитета. В то же время он посоветовал россиянам срочно вакцинироваться и ревакцинироваться, поскольку это обезопасит от тяжелых случаев.

Также Чумаков призвал поменьше бывать в людных местах, носить маски и вернуться к мерам предосторожности, которые были введены в начале пандемии.

В то же время эпидемиолог Роспотребнадзора Александр Горелов сообщил, что рост заболеваемости коронавирусом обычно длится минимум 30–45 дней, поэтому надеяться на быстрое завершение подъема не нужно.

Ранее официальный представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович сообщила о наличии доказательств того, что разновидность коронавируса "Омикрон" менее серьезна, чем другие штаммы. В то же время в организации призвали не считать "Омикрон" незначительной инфекцией.

До этого в Роспотребнадзоре призвали не считать "Омикрон" легким заболеванием. Как подчеркнула эпидемиолог Наталья Пшеничная, совокупные показатели смертности от нового штамма за рубежом высокие.

Москвичам рассказали о готовности к распространению "Омикрон"-штамма

Читайте также

Сюжет: Коронавирус COVID-19

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать