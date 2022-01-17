В Москве выявили 7 529 новых случаев коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

В Москве за последние сутки зафиксировали 7 529 новых случаев коронавируса, передает Оперштаб по ситуации с COVID-19.

Госпитализация потребовалась 736 людям. На ИВЛ находятся 515 заболевших коронавирусом.

Согласно последним данным, в Москве скончались 67 человек с ранее диагностированным коронавирусом. При этом выздоровели после прохождения лечения от COVID-19 1 805 человек. Всего в столице коронавирусом переболел 1 909 491 человек.

В России за последние сутки выявили 30 726 новых случаев COVID-19. Всего с начала пандемии в стране зарегистрировано 10 834 260 случаев коронавирусной инфекции.