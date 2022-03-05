В Москве заработала горячая линия для обращений бизнеса на фоне санкций

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Правительство столицы открыло горячую линию для обращений предпринимателей на фоне санкций, специалисты которой помогут разобраться в вопросах, касающихся бизнеса. Об этом говорится на портале direct.moscow.business.
"Помогаем разобраться в вопросах, касающихся бизнеса в Москве в изменившихся условиях. Поможем сориентироваться в мерах поддержки предпринимателей и в новых законодательных инициативах", – говорится в сообщении.
Специалисты прямой линии отвечают на вопросы по будням c 09:00 до 18:00 по номеру телефона 8 (499) 444-16-15. Также пользователи могут заказать обратный звонок на сайте или в телеграм-чате.
На сайте прямой линии размещены часто задаваемые вопросы. Там можно найти информацию о ставках кредитования, перечне подпавших под санкции банков, требованиях о продаже 80% валютной выручки экспортерами, а также моратории на плановые проверки бизнеса.
Ранее Сергей Собянин создал комиссию по повышению устойчивости развития экономики Москвы в условиях санкций. Мэр напомнил, что прошлый год в столице закончился с рекордным ростом промышленности и инвестиций. По итогам первых двух месяцев 2022 года наблюдается дальнейший рост деловой активности.
Первой задачей комиссии он назвал организацию мониторинга ситуации, принятие срочных мер реагирования и поддержание бизнеса и граждан. Мэр отметил, что нынешняя ситуация нестандартная, она потребует выдержки, мужества и решительных действий.
23 февраля лидеры ДНР и ЛНР обратились к президенту РФ с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины. В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
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