Нуланд заявила о возможности участия НАТО в эвакуации из Мариуполя

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Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд заявила, что союзники НАТО могут участвовать в эвакуации мирных жителей и военных из Мариуполя.

По ее словам, это возможно, если позволит Россия. При этом Нуланд отметила, что такая договоренность уже ранее несколько раз распадалась, в связи с чем РФ должна обеспечить безопасную эвакуацию граждан, передает телеканал CNN.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что городская территория Мариуполя полностью зачищена от боевиков "Азова", наемников и Вооруженных сил Украины. По данным ведомства, остатки группировки были заблокированы на территории комбината "Азовсталь".

24 февраля президент РФ Владимир Путин принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. Президент подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

