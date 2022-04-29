Переговоры РФ и Украины застопорились – Лавров

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Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу Al-Arabiya оценил ход переговоров между Россией и Украиной.
По его словам, они застопорились из-за непоследовательной позиции Киева и желания украинских властей постоянно "играть в игры".
"Если бы они были честными и добросовестными переговорщиками, мы могли бы постепенно значительно продвинуться в переговорном процессе, Украине были бы даны гарантии безопасности от ряда стран (изначально пять постоянных членов СБ ООН плюс Германия, Турция, возможно, [от] кого-то еще). Мы не имели ничего против этого", – подчеркнул министр.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил об отсутствии новостей о переговорах между РФ и Украиной. Аналогичный ответ представитель Кремля дал на вопрос о реакции Киева на материалы, предоставленные Москвой.
До этого Песков прокомментировал слова украинского лидера Владимира Зеленского о том, что Киев готов к неотложным переговорам для эвакуации людей из "Азовстали". Он подчеркнул, что Кремль не видит в этом темы для переговоров, поскольку Владимир Путин ясно обозначил позицию по данному вопросу: гражданские могут выйти и пойти в любую сторону, а военные должны сложить оружие, и им сохранят жизнь.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
В МИД РФ заявили, что Киев официально не выходил из переговоров
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