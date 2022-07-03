Вулкан Эбеко на Курилах выбросил столб пепла

Вулкан Эбеко на Курилах выбросил гигантский столб пепла. Он поднялся на высоту в два километра. Об этом рассказали в ГУ МЧС по региону.

В ведомстве отметили, что шлейф пепла распространился в южном направлении. Специалисты предостерегают от полетов в районе вулкана. Жителям расположенного поблизости Северо-Курильска между тем ничего не угрожает.

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