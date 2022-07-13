Вулкан Фуэго в Гватемале выбросил огромный столб пепла

Вулкан Фуэго в Гватемале вновь напомнил о себе, выбросив огромный столб пепла. По данным Национального института сейсмологии, извергающая активность вулкана растет, начиная со 2 июля.

Пепел из кратера достигает высоты пять километров над уровнем моря и рассеивается на расстоянии шести километров от кратера. Вулканологи предупреждают о возможных новых сильных взрывах и потоках вулканических газов, пепла и обломков пород, которые могут угрожать близлежащим поселкам.

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