Британские педофилы ездили в Польшу под предлогом гуманитарной помощи украинцам – СМИ

01:38
Фото: depositphotos/bogdanwankowicz
Педофилы из Великобритании приезжали в Польшу под предлогом гуманитарной помощи украинским беженцам, среди которых были тысячи детей. Об этом со ссылкой на британское Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) сообщает издание Independent.
По данным правоохранителей, в течение шести недель после начала российской специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР на территорию Польши прибыли не менее 10 мужчин, ранее осужденных за преступления на сексуальной почве против несовершеннолетних.
В NCA уточнили, что с данными гражданами провели беседу сотрудники иммиграционной службы и правоохранительных органов. После этого всех прибывших в Польшу британских педофилов попросили покинуть страну.
В публикации также указывается, что в Польше в настоящее время находится не менее 5 тысяч украинских детей, которые прибыли в республику без сопровождения родителей.
В конце мая в МВД Польши сообщили, что Варшава не получила помощи от Евросоюза для украинских беженцев. Отмечалось, что ЕС должен был передать почти 145 миллионов евро.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: