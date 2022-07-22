Британские педофилы ездили в Польшу под предлогом гуманитарной помощи украинцам – СМИ

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Педофилы из Великобритании приезжали в Польшу под предлогом гуманитарной помощи украинским беженцам, среди которых были тысячи детей. Об этом со ссылкой на британское Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) сообщает издание Independent.

По данным правоохранителей, в течение шести недель после начала российской специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР на территорию Польши прибыли не менее 10 мужчин, ранее осужденных за преступления на сексуальной почве против несовершеннолетних.

В NCA уточнили, что с данными гражданами провели беседу сотрудники иммиграционной службы и правоохранительных органов. После этого всех прибывших в Польшу британских педофилов попросили покинуть страну.

В публикации также указывается, что в Польше в настоящее время находится не менее 5 тысяч украинских детей, которые прибыли в республику без сопровождения родителей.

В конце мая в МВД Польши сообщили, что Варшава не получила помощи от Евросоюза для украинских беженцев. Отмечалось, что ЕС должен был передать почти 145 миллионов евро.