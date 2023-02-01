Читатели австрийской газеты потребовали перестать помогать украинским беженцам. Сообщения появились под статьей о санкциях, которые Киев ввел против российских "дочек" австрийских банков, и конфискации активов.

Пользователи назвали подобный шаг неблагодарностью и призвали немедленно закончить поддержку украинцев, а также привлечь киевские власти к ответственности за коррупцию и отмывание денег. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.