Страны ЕС одобрили десятый пакет санкций в отношении России

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Страны ЕС сумели договориться о содержании десятого пакета санкций в отношении России. Об этом со ссылкой на представительство Швеции сообщает РИА Новости.

"Сегодня ЕС одобрил 10-й пакет антироссийских санкций", – указано в сообщении представительства.

Там уточнили, что новый пакет включает в себя более жесткие ограничения на экспорт в отношении товаров двойного назначения и технологий, а также адресные ограничительные меры в отношении физлиц и юрлиц, поддерживающих спецоперацию России. Кроме того, новые санкции примут меры против российской "дезинформации и пропаганды".

До этого глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель заверял, что десятый пакет антироссийских санкций вступит в силу к 24 февраля. Обсуждения пакета, однако, неоднократно переносились из-за нерешенных вопросов.

В МИД Венгрии заявили, что не допустили санкций ЕС против российских министров. Министр иностранных дел страны Петер Сийярто посчитал, что если российские министры окажутся в санкционном списке, то говорить о мире будет не с кем.

В новый пакет антироссийских санкций ЕС войдут торговые ограничения на 11 миллиардов евро. Об этом сообщала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.



Совет Евросоюза продлил санкции против России до 24 февраля 2024 года

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