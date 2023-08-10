Итальянский банк Intesa Sanpaolo уйдет с российского рынка – СМИ

Фото: AP Photo/Antonio Calanni

Итальянский банк Intesa Sanpaolo ведет переговоры о передаче своей российской "дочки" "Банка Интеза" местному руководству. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

При этом отмечается, что российские власти не давали гарантий одобрения возможной сделки.

Ранее Intesa Sanpaolo заявляла о поиске контрагентов для передачи своего российского бизнеса, но не делала никаких заявлений о прогрессе в этом вопросе. 2 августа руководство банка приняло решение о закрытии отделения в Москве. В настоящее время в стране работают четыре отделения российской "дочки" итальянской группы.

До этого СМИ сообщали о планах банковской группы Raiffeisen Bank International вывести из своего состава российское дочернее подразделение. Для этого банковской группе необходимо получить разрешения Европейского центрального банка и Вашингтона.

В случае выделения российской дочерней группы в Вене будет зарегистрирована отдельная компания, акции которой будут принадлежать текущим владельцам ценных бумаг RBI. При этом компанию должны полностью признать независимой от материнской группы во избежание санкций.

Со здания на Калужской площади пропала вывеска Райффайзенбанка