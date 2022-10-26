Путин утвердил перечень банков, где запрещены сделки с долями иностранцев

Фото: ТАСС/Алексей Бабушкин/пресс-служба президента РФ

Владимир Путин утвердил перечень из 45 банков Российской Федерации, в которых нельзя совершать сделки с долями иностранцев из недружественных стран. Соответствующее распоряжение президента опубликовано на официальном портале правовой информации.

К финансово-кредитным организациям, на которые наложен запрет, относятся "Вестерн Юнион ДП Восток", Райффайзенбанк, Озон банк, ОТП банк, Ситибанк, Яндекс банк и другие структуры.

Согласно документу, ограничения введены на срок до 31 декабря 2022 года.

Проведение сделок в перечисленных банках будет возможно только при наличии специального разрешения президента РФ.

Ранее Владимир Путин подписал указ о продлении срока действия специальных мер в сфере внешнеэкономической деятельности до 31 декабря 2023 года. Также на 2023 год распространено ограничение на торговлю отдельными видами продукции и сырья с недружественными странами.

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