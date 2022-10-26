В банковской системе РФ в III квартале 2022 года выявили вдвое меньше поддельных рублей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Валерия Чулкова

Центробанк России рассказал о снижении вдвое объемов поддельных рублей в банковской системе страны. Об этом сообщается на официальном сайте регулятора.

"В III квартале 2022 года в банковской системе Российской Федерации было обнаружено 4 516 поддельных денежных знаков Банка России, что на 49,72% меньше, чем в III квартале 2021 года (8 981)", – рассказали в ЦБ.

В Банке России также добавили, что уровень фальшивомонетничества в стране по-прежнему остается стабильно низким.

Согласно данным ЦБ, наиболее часто поддельные денежные знаки выявляют в Центральном федеральном округе. Среди фальшивых платежных средств наиболее востребованы купюры номиналом в 5 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что Центробанк объявил о планах возобновить выпуск купюр в 5 и 10 рублей. Такое решение обусловлено возросшими затратами на чеканку монет аналогичного номинала.

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