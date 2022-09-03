Мошенник пытался продать порошок под видом драгметалла за 12,2 млн руб в Москве – СМИ

05:10
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Мошенник пытался продать порошок под видом редкого драгоценного металла более чем за 12,2 миллиона рублей. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает РИА Новости.
По словам собеседника агентства, злоумышленник, личность которого пока не раскрывается, пытался продать пять ампул, заявив, что в них находится 15 грамм изотопа осмия-187. Сделка сорвалась, ампулы были изъяты для экспертизы, которая показала, что ничего ценного в них нет.
Возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество в особо крупном размере.
Согласно информации из открытых источников, процесс добычи осмия является трудозатратным. Цена за грамм этого драгметалла может достигать 200 тысяч долларов. Осмий используют в химической промышленности, фармацевтике, а также при производстве ядерного оружия.
Ранее сообщалось, что на востоке Москвы полицейские задержали мошенников, продавших пенсионеру под видом старинных монет фальшивки. Неизвестные предложили 65-летнему местному жителю купить по низкой цене старинные монеты, которые якобы обнаружили во время строительных работ. Пожилой нумизмат предложением заинтересовался и передал продавцам 250 тысяч рублей.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: