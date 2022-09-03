Мошенник пытался продать порошок под видом драгметалла за 12,2 млн руб в Москве – СМИ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Мошенник пытался продать порошок под видом редкого драгоценного металла более чем за 12,2 миллиона рублей. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает РИА Новости.

По словам собеседника агентства, злоумышленник, личность которого пока не раскрывается, пытался продать пять ампул, заявив, что в них находится 15 грамм изотопа осмия-187. Сделка сорвалась, ампулы были изъяты для экспертизы, которая показала, что ничего ценного в них нет.

Возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество в особо крупном размере.

Согласно информации из открытых источников, процесс добычи осмия является трудозатратным. Цена за грамм этого драгметалла может достигать 200 тысяч долларов. Осмий используют в химической промышленности, фармацевтике, а также при производстве ядерного оружия.

Ранее сообщалось, что на востоке Москвы полицейские задержали мошенников, продавших пенсионеру под видом старинных монет фальшивки. Неизвестные предложили 65-летнему местному жителю купить по низкой цене старинные монеты, которые якобы обнаружили во время строительных работ. Пожилой нумизмат предложением заинтересовался и передал продавцам 250 тысяч рублей.