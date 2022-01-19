В Дагестане задержали банду фальшивомонетчиков

Сотрудники ФСБ задержали банду фальшивомонетчиков. Преступники печатали поддельные купюры номиналом 5 тысяч рублей.

Подпольная типография работала в селе Сергокале в Дагестане. Квартиры и нежилые помещения, где хранились фальшивые деньги и оборудование для печати, у преступников были и в других селах, а также в Махачкале и Каспийске.

Сотрудники ФСБ обыскали дома и гаражи задержанных, а также изъяли оборудование и поддельные банкноты на 12 миллионов рублей. В отношении фальшивомонетчиков возбудили уголовное дело. Им грозит до 15 лет тюрьмы.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.