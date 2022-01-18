Столичный суд арестовал угрожавшего пассажирам автобуса мужчину

Фото: телеграм-канал "Московские суды общей юрисдикции"

Коптевский суд арестовал мужчину, который угрожал пассажирам в автобусе на севере Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Мужчина подозревается в возбуждении ненависти в отношении национальной, социальной или религиозной группы (статья 282 Уголовного кодекса России).

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Шугаибу Болатукаеву меру пресечения в виде содержания под стражей до 16 марта", – сказали в суде.

Видео, на котором мужчина вел себя агрессивно во время поездки в общественном транспорте, появилось в СМИ в воскресенье, 16 января. Он позволял себе угрозы и националистические реплики в адрес других пассажиров.

Инцидент прокомментировал глава Дагестана Сергей Меликов. По мнению Меликова, устроивший перепалку мужчина должен извиниться не только перед второй стороной конфликта, но и перед всеми дагестанцами, от лица которых он выступал.

