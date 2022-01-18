Следствие попросило арестовать мужчину, угрожавшего пассажирам автобуса в Москве

17:39
Фото: телеграм-канал SHOT
Следствие попросило арестовать приезжего из Дагестана, угрожавшего пассажирам автобуса на севере Москвы, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Коптевского районного суда.
"В суд поступило ходатайство следствия об избрании Шугаибу Болатукаеву меры пресечения в виде содержания под стражей до 16 марта. Он проходит по делу, возбужденному по статье 282 УК РФ ("Возбуждение ненависти в отношении национальной, социальной или религиозной группы")", – сообщили в ведомстве.
Видео, на котором мужчина вел себя агрессивно во время поездки в общественном транспорте, появилось в СМИ в воскресенье, 16 января. Он позволял себе угрозы и националистические реплики в адрес других пассажиров.
Позже СК РФ по Москве завел уголовное дело по статье о возбуждении ненависти или вражды. Сообщалось, что 29-летнему подозреваемому грозит до 6 лет лишения свободы.
Инцидент прокомментировал глава Дагестана Сергей Меликов. По мнению Меликова, устроивший перепалку мужчина должен извиниться не только перед второй стороной конфликта, но и перед всеми дагестанцами, от лица которых он выступал.
В Сети появились кадры конфликта в столичном автобусе
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