В Сети появились кадры конфликта в столичном автобусе

Появились записи с камер в кабине водителя автобуса, где произошел конфликт с участием уроженца Кавказа. Компания "Организатор перевозок" уже начала проверку действий водителя.

Также компания заявила, что в случае если он нарушил установленные правила, то к нему будут применены меры взыскания.

Ранее сообщалось, что пассажир устроил скандал, разжигая межнациональный конфликт. Глава Дагестана назвал его поведение варварским, искажающим представление о целой нации

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