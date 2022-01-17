Затеявший скандал в столичном автобусе извинился за резкие высказывания о русских

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Мужчина, устроивший словесную перепалку с другими пассажирами в столичном автобусе, на допросе признал, что был резок в высказываниях в сторону русских, за что принес извинения, сообщает РИА Новости.

"В автобусе произошел словесный конфликт, где я был резок в высказываниях в сторону русской нации, о чем я искренне сожалею", – сказал он.

В прошедшее воскресенье в СМИ распространилось видео, на котором мужчина вел себя агрессивно во время поездки в общественном транспорте. Он позволял себе угрозы и националистические реплики в адрес других пассажиров.

Следственный комитет РФ по Москве завел уголовное дело по статье о возбуждении ненависти или вражды. 29-летнему подозреваемому грозит до шести лет лишения свободы. Полицейские задержали предполагаемого зачинщика конфликта на территории Калужской области.

Инцидент прокомментировал глава Дагестана Сергей Меликов. По мнению Меликова, устроивший перепалку мужчина должен извиниться не только перед второй стороной конфликта, но и перед всеми дагестанцами, от лица которых он выступал.

