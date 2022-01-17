Задержан мужчина, угрожавший пассажирам автобуса в Москве

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Полицейские задержали мужчину, который угрожал пассажирам автобуса в Москве. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на заявление пресс-службы столичного главка МВД.
В воскресенье в СМИ распространилось видео, на котором мужчина вел себя агрессивно в столичном общественном транспорте. Он называл себя дагестанцем, а также позволял угрозы и националистические реплики в адрес других пассажиров.
Позднее в отношении подозреваемого открыли дело по статье о возбуждении ненависти либо вражды, а также унижении человеческого достоинства. Ему грозит до шести лет лишения свободы.
Сотрудникам полиции удалось установить личность подозреваемого в ходе оперативно-разыскных мероприятий.
"29-летний мужчина задержан на территории Калужской области", – сообщили в МВД.
На сайте ГСУ Следственного комитета отмечается, что в ближайшее время подозреваемый будет доставлен в отделение ведомства. По факту произошедшего назначены судебные экспертизы.
Ранее сообщалось, что трое иностранных граждан устроили драку в одном из кафе в центре столицы. Участников конфликта доставили в отделение полиции, где составили протоколы по статье о мелком хулиганстве. Правоохранители проводят проверку.
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