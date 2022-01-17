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Москва 24

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Происшествия

00:19

Задержан мужчина, угрожавший пассажирам автобуса в Москве

происшествия

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Полицейские задержали мужчину, который угрожал пассажирам автобуса в Москве. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на заявление пресс-службы столичного главка МВД.

В воскресенье в СМИ распространилось видео, на котором мужчина вел себя агрессивно в столичном общественном транспорте. Он называл себя дагестанцем, а также позволял угрозы и националистические реплики в адрес других пассажиров.

Позднее в отношении подозреваемого открыли дело по статье о возбуждении ненависти либо вражды, а также унижении человеческого достоинства. Ему грозит до шести лет лишения свободы.

Сотрудникам полиции удалось установить личность подозреваемого в ходе оперативно-разыскных мероприятий.

"29-летний мужчина задержан на территории Калужской области", – сообщили в МВД.

На сайте ГСУ Следственного комитета отмечается, что в ближайшее время подозреваемый будет доставлен в отделение ведомства. По факту произошедшего назначены судебные экспертизы.

Ранее сообщалось, что трое иностранных граждан устроили драку в одном из кафе в центре столицы. Участников конфликта доставили в отделение полиции, где составили протоколы по статье о мелком хулиганстве. Правоохранители проводят проверку.

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