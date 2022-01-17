Глава Дагестана оценил конфликт в автобусе в Москве

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Фото: ТАСС/Елена Афонина
Глава Дагестана Сергей Меликов прокомментировал инцидент в столичном автобусе с участием мужчины, который угрожал пассажирам. Об сообщается на официальном сайте главы региона.
В прошедшее воскресенье в СМИ распространилось видео, на котором мужчина вел себя агрессивно в столичном общественном транспорте. Он называл себя дагестанцем, а также позволял угрозы и националистические реплики в адрес других пассажиров.
Как пишет Меликов, оценкой поведения мужчины должны заняться правоохранительные органы.
"Каждый подобный случай воспринимается в регионе как событие, требующее вмешательства семьи, школы, всех тех, кто ответственен за воспитание молодежи", – утверждает глава Дагестана.
По мнению Меликова, устроивший перепалку мужчина должен извиниться не только перед второй стороной конфликта, но и перед всеми дагестанцами, от лица которых он выступал.
"В гостеприимстве дагестанцев лично могли убедиться тысячи россиян, которые ежегодно посещают республику", – заключил Меликов.
Ранее стало известно, что полицейские задержали предполагаемого зачинщика конфликта в автобусе в Москве. 29-летний мужчина был найден на территории Калужской области.
В отношении подозреваемого открыли дело по статье о возбуждении ненависти либо вражды, а также унижении человеческого достоинства. Ему грозит до шести лет лишения свободы.
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