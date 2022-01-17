Водителя проверят после конфликта с пассажиром в московском автобусе

16:16
Фото: телеграм-канал SHOT
ГКУ "Организатор перевозок" проводит проверку конфликта между водителем и пассажиром на маршруте 591, который произошел 15 января, сообщает пресс-служба департамента транспорта.
Этот маршрут работает по государственному контракту. Перевозчик уже предоставил все необходимые фото- и видеоматериалы для проведения проверки.
Как подчеркнули в ведомстве, если поведение водителя признают неправильным и не отвечающим установленным правилам, к нему могут применить меры взыскания.
"К коммерческим перевозчикам в Москве предъявляются такие же высокие требования к уровню сервиса, как и к государственному перевозчику", – заключили в Дептрансе.
В прошедшее воскресенье в СМИ распространилось видео, на котором мужчина вел себя агрессивно во время поездки в общественном транспорте. Он позволял себе угрозы и националистические реплики в адрес других пассажиров.
Следственный комитет РФ по Москве завел уголовное дело по статье о возбуждении ненависти или вражды. 29-летнему подозреваемому грозит до шести лет лишения свободы. Полицейские задержали предполагаемого зачинщика конфликта на территории Калужской области.
Инцидент прокомментировал глава Дагестана Сергей Меликов. По мнению Меликова, устроивший перепалку мужчина должен извиниться не только перед второй стороной конфликта, но и перед всеми дагестанцами, от лица которых он выступал.
Мужчина, спровоцировавший конфликт в столичном автобусе, извинился
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