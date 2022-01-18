Родители извинились за слова мужчины, оскорблявшего пассажиров автобуса в Москве

Фото: телеграм-канал "Московские суды общей юрисдикции"

Родители мужчины, который оскорблял пассажиров в московском автобусе, публично извинились за его поступок. Видео опубликовали в Instagram-аккаунте мэрии Кизилюрта.

"Прошу прощения за своего сына перед всеми россиянами, перед всей страной. Простите, пожалуйста. Как мать люблю, конечно, своего сына и осуждаю в тот же момент", – отметила мать мужчины Аида Болатукаева.

По словам отца мужчины Данияла Болатукаева, его сын не имел права оскорблять никакой народ, в частности женщин, мужчин и стариков.

"Если он считает себя мусульманином, нельзя оскорблять никого. Как отец я против его действий, и я извиняюсь за своего сына", – сказал Болатукаев.

Ранее Коптевский суд арестовал мужчину, который угрожал пассажирам в автобусе, до 16 марта. Мужчина подозревается в возбуждении ненависти в отношении национальной, социальной или религиозной группы (статья 282 Уголовного кодекса России).

Видео, на котором мужчина вел себя агрессивно во время поездки в автобусе, распространилось в СМИ в воскресенье, 16 января. Отмечается, что он позволял себе угрозы и националистические реплики в адрес других пассажиров.

Инцидент прокомментировал глава Дагестана Сергей Меликов. По его мнению, устроивший перепалку мужчина должен извиниться не только перед второй стороной конфликта, но и перед всеми дагестанцами, от лица которых он выступал.