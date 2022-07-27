Центробанк объявил, что планирует возобновить выпуск купюр в 5 и 10 рублей. Эти банкноты находились в активном обращении 20 лет назад, но быстро изнашивались, поэтому было принято решение заменить их на монеты.

Теперь стоимость металла выросла, чеканка оказалась затратной. При этом Центробанк успел обкатать технологию лакирования банкнот, которая позволит увеличить срок их службы.

Что же теперь будет с монетами? Их перестанут выпускать или оставят в обращении? И как будут выглядеть новые купюры? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.